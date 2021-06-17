Forbes назвал самые щедрые компании

Журнал Forbes
составил список российских компаний, которые больше всех платят своим управленцам.
Совокупное вознаграждение руководства 25 самых щедрых к топ-менеджменту компаний превысило 62 млрд рублей. В 2019 году, когда был составлен первый рейтинг, суммарное вознаграждение составило 60,4 млрд рублей, в 2020 году – 62,8 млрд рублей.
Выплаты совету директоров и правлению «Новатэка» выросли на 67%, до 7,36 млрд рублей. При этом 6,2 млрд рублей пришлась на премии членам правления. В общей сложности были вознаграждены 22 управленца компании.
Для сравнения, годом ранее «Новатэк» заплатил совету директоров и правлению 4,4 млрд рублей.
В «Норильском никеле» премии получили 27 управленцам – их общая сумма составила 6,45 млрд рублей.
Третью строчку занимает «Русский алюминий
» (UC Rusal). Размер премий руководству компании составил 4,68 млрд рублей. Выплаты получили более 18 человек.
Forbes отмечает, что из-за пандемии многие крупные компании урезали денежное довольствие топ-менеджерам. К примеру, «Аэрофлот»
в 2020 году не выплачивал вознаграждения членам совета директоров и почти на 37% (до 0,4 млрд рублей) сократил выплаты правлению.
Ранее издание Financial Times подсчитало, что совокупное состояние 120 российских долларовых миллиардеров достигло 35% национального ВВП.