Forbes назвал самые щедрые компании

Совокупное вознаграждение руководства 25 самых щедрых к топ-менеджменту компаний превысило 62 млрд рублей. В 2019 году, когда был составлен первый рейтинг, суммарное вознаграждение составило 60,4 млрд рублей, в 2020 году – 62,8 млрд рублей.