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Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса

ТАСС
4 часа назад
Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free ресторанов. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса
Фото: ТАССТАСС
"Вчера встречался с московскими рестораторами. Обсуждали, как в нынешней, очень непростой ситуации будут работать кафе и рестораны. < > В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала - в полутора - двух десятках ресторанов", - написал Собянин в своем блоге.
Мэр также сообщил, что несколько ресторанов в Москве объявят "бесковидными" с 19 июня.
"Давайте в порядке эксперимента возьмем несколько предприятий. Не надо много, хотя бы десяток-полтора. Объявим эти рестораны "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт", - написал он.
Собянин добавил, что поскольку до 18 лет прививку делать нельзя, то для детей сделают исключение. "Но пусть приходят со взрослыми", - отметил он.
Ограничение на работу в ночное время отменяется в Москве для COVID-free ресторанов.
Компании,Правительство Москвы,
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