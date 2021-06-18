Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса

"Вчера встречался с московскими рестораторами. Обсуждали, как в нынешней, очень непростой ситуации будут работать кафе и рестораны. < > В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала - в полутора - двух десятках ресторанов", - написал Собянин в своем блоге.
"Давайте в порядке эксперимента возьмем несколько предприятий. Не надо много, хотя бы десяток-полтора. Объявим эти рестораны "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт", - написал он.