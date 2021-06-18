Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Война с пластиком: ватные палочки рекомендовали запретить

Лера Букина
2 часа назад
Российский экологический оператор (РЭО) составил список из 28 видов одноразовых товаров, которые необходимо запретить в стране. Об этом пишет «Прайм».
Война с пластиком: ватные палочки рекомендовали запретить
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Он также выступил за использование альтернативных материалов при изготовлении некоторых предметов: например, ватные палочки заменять изделиями из дерева или бумаги, упаковку для яиц из полистирола заменить пульперкартоном, а пластиковые стаканчики делать из ПЭТ или полипропилена.
Под запрет подпадают пластиковые тарелки, упаковки-ракушки, трубочки, стаканчики, подложки, крышки от стаканов для напитков, мешалки и одноразовые столовые приборы, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки, саше-пакеты, яичная упаковка.
Включили и блистерную упаковку (за исключением лекарств), реторт-пакет, пакет в форме кувшина, тубы для зубной пасты и кремы из композитного материала, бэг-ин-бокс (многокомпонентную упаковку для напитков), дойпак (гибкую вакуумную упаковку, представляющую собой пластиковый пакет с донышком), а также флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом).
Окончательную версию списка теперь должны утвердить Минприроды и Минпромторг. После этого он будет одним из документов, который предусматривает дорожная карта по реализации концепции расширенной ответственности производителя и стимулирования его к переходу на более экологичные материалы.
Российский экологический оператор - государственный оператор, который осуществляющий реформу сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Компании,Минприроды,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители