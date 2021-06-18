Война с пластиком: ватные палочки рекомендовали запретить

Российский экологический оператор (РЭО) составил список из 28 видов одноразовых товаров, которые необходимо запретить в стране. Об этом пишет «Прайм».

Он также выступил за использование альтернативных материалов при изготовлении некоторых предметов: например, ватные палочки заменять изделиями из дерева или бумаги, упаковку для яиц из полистирола заменить пульперкартоном, а пластиковые стаканчики делать из ПЭТ или полипропилена.

Под запрет подпадают пластиковые тарелки, упаковки-ракушки, трубочки, стаканчики, подложки, крышки от стаканов для напитков, мешалки и одноразовые столовые приборы, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки, саше-пакеты, яичная упаковка.

Включили и блистерную упаковку (за исключением лекарств), реторт-пакет, пакет в форме кувшина, тубы для зубной пасты и кремы из композитного материала, бэг-ин-бокс (многокомпонентную упаковку для напитков), дойпак (гибкую вакуумную упаковку, представляющую собой пластиковый пакет с донышком), а также флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом).

Окончательную версию списка теперь должны утвердить Минприроды Минпромторг . После этого он будет одним из документов, который предусматривает дорожная карта по реализации концепции расширенной ответственности производителя и стимулирования его к переходу на более экологичные материалы.