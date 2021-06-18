Рекордная утечка: "Газпром" признался в проблеме на газопроводе

«Газпром» взял на себя ответственность за одну из самых серьезных утечек метана за последнее время, пишет Bloomberg . Проблему удалось идентифицировать благодаря анализу данных со спутника, предоставленному компанией Kayrros SAS. Газовый гигант сообщил, что при ремонте трубопроводов 4 июня произошла утечка 2,7 миллиона кубических метров метана.

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С точки зрения влияния на глобальное потепление это можно считать эквивалентом объема выбросов, которые производят 40 тысяч машин с двигателями внутреннего сгорания в США за год, свидетельствуют данные Фонда защиты окружающей среды. Kayrros оценила выбросы в 395 метрических тонн в час (порядка 583 тысяч кубометров). Таким образом получается, что газовая компания несет ответственность за рекордную утечку в нефтегазовом секторе с сентября 2019 года.

«Газпром» сообщил, что инцидент произошел после обнаружения проблемы на газопроводе «Уренгой-Центр 1» в Татарстане. Компания утверждает, что сумела сократить потенциальные выбросы на 22 процента, но из-за срочности задачи не смогла использовать мобильную компрессионную станцию для ограничения утечки.

Kayrros утверждает, что это не единственная утечка метана из трубопроводов «Газпрома». Еще одна произошла 24 мая. В «Газпроме» сообщили, что это связано с двухдневными плановыми работами на участке в Башкирии. Выбросы оцениваются в 900 тысяч кубометров, и по мнению компании, это не противоречит принятым в отрасли правилам безопасности. «Газпром» признал и еще три утечки, замеченные в России за последний месяц.

Аналитики «ВТБ-Капитала» утверждают, что на июньский инцидент приходится лишь 0,1 процента общего объема загрязнений, вызванных работой «Газпрома» в 2019 году.

«Ситуация может быть довольно негативной для восприятия акций "Газпрома"», — указали специалисты, отметив, что при этом утечка вряд ли скажется на финансах компании или ее работе.