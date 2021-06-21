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«Вечный Путин», Бог и пенсионная реформа: самые громкие законы VII Госдумы

Deita.ru
11 часов назад
Дума &laquo;крымского консенсуса&raquo; сложила свои полномочия и в сентябре станет известен новый состав нижней палаты. Чем запомнится седьмой созыв &ndash; в материале ИА DEITA.RU. Почти семь тысяч законов рассмотрели депутаты с начала работы в 2016 году, принято было 2672 закона, а еще больше тысячи придется принимать и обсуждать следующему созыву в &laquo;наследство&raquo;. Как отмечал спикер Володин, приоритет работы созыва был отдан социальной повестке. Наиболее обсуждаемым и противоречивым решением стала, естественно, пенсионная реформа. Поэтапным повышением закреплено увеличение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.&nbsp; Закон был принят Госдумой 27 сентября 2018 года благодаря подавляющему большинству проголосовавших за. При этом информация о неминуемом приятии закона появилась во время чемпионата мира по футболу в России в июне 2018 года &ndash; &laquo;под шумок&raquo;. На митинги против закона вышли пенсионеры, рейтинги Путина и ЕР рухнули вниз. Однако закон принят и его исполнение не подлежит сомнению. Сам Владимир Путин говорил, что закон ему не нравится &ndash; но в ином случае вся пенсионная система страны попросту лопнет, считает он.&nbsp; Конституционные поправки, принятые народным референдумом 1 июля прошлого года, расширили полномочия федерального собрания, суда и правительства. Поправками также предполагается &laquo;обнуление&raquo; сроков действующего президента, так как по новым правилам он уравнен с другими кандидатами. В тени остались нововведения о домашних животных и внешней политике России. В тексте также отмечена конституционная защита традиционных семейных ценностей, историческая преемственность и упоминание Бога в главном документе страны. Жаркие споры не утихают до сих пор, тем не менее, вызвавший резкий отпор оппозиции закон уже вступил в силу.&nbsp; Седьмая Госдума стала первой, которая &laquo;залезла&raquo; в интернет и принялась регулировать его. Пакет законов о суверенном Рунете включал в себя поправки в несколько законов &ndash; &laquo;О связи&raquo;, &laquo;Об информации&raquo; и так далее. Национальные системы трафика и доменов созданы, Роскомнадзор взял &laquo;под колпак&raquo; запрещенные сайты, Twitter, Facebook, Google, YouTube и TikTok обязали согласовывать контент с регуляторами. Под конец работы, 17 июня, депутаты приняли еще одну часть &laquo;пакета&raquo; &ndash; отныне главные гиганты индустрии обязаны иметь свои официальные представительства на территории России. Иначе сервисы будут замедлены вплоть до полного отключения. Что касается внешней политики, то Госдума запомнилась ее ужесточением в контексте отсутствия иллюзий партнерства с Западом.&nbsp; &laquo;Последний оплот демократии в мире&raquo; принял закон Димы Яковлева, запрещающий американцам усыновлять детей из российских детдомов. Россия также вышла из договора по открытому небу.&nbsp; Кроме того, жестко &laquo;прищемили&raquo; оппозицию, радикализовав участие в митингах. Любые призывы к выходам на улицу Госдума ужесточила вплоть до подстрекательства к терроризму, оппозиционные организации приравняны к радикалам, и их члены могут получить реальные уголовные сроки.&nbsp; Госдума седьмого созыва была решительной и жесткой, в соответствии с вызовами времени. Однако мнения россиян о новой законодательной реальности, естественно, полярны &ndash; одни считают все действия властей чертами тоталитаризма и глобального контроля, другие же поддерживают &ndash; ибо Запад, по их мнению, строит козни и мешает процветать.
«Вечный Путин», Бог и пенсионная реформа: самые громкие законы VII Госдумы
Фото: Deita.ruDeita.ru
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