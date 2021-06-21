«Вечный Путин», Бог и пенсионная реформа: самые громкие законы VII Госдумы

Дума
«крымского консенсуса» сложила свои полномочия и в сентябре станет известен новый состав нижней палаты. Чем запомнится седьмой созыв – в материале ИА DEITA.RU. Почти семь тысяч законов рассмотрели депутаты с начала работы в 2016 году, принято было 2672 закона, а еще больше тысячи придется принимать и обсуждать следующему созыву в «наследство». Как отмечал спикер Володин, приоритет работы созыва был отдан социальной повестке. Наиболее обсуждаемым и противоречивым решением стала, естественно, пенсионная реформа. Поэтапным повышением закреплено увеличение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Закон был принят Госдумой 27 сентября 2018 года благодаря подавляющему большинству проголосовавших за. При этом информация о неминуемом приятии закона появилась во время чемпионата мира по футболу в России в июне 2018 года – «под шумок». На митинги против закона вышли пенсионеры, рейтинги Путина
и ЕР
рухнули вниз. Однако закон принят и его исполнение не подлежит сомнению. Сам Владимир Путин говорил, что закон ему не нравится – но в ином случае вся пенсионная система страны попросту лопнет, считает он. Конституционные поправки, принятые народным референдумом 1 июля прошлого года, расширили полномочия федерального собрания, суда и правительства. Поправками также предполагается «обнуление» сроков действующего президента, так как по новым правилам он уравнен с другими кандидатами. В тени остались нововведения о домашних животных и внешней политике России. В тексте также отмечена конституционная защита традиционных семейных ценностей, историческая преемственность и упоминание Бога в главном документе страны. Жаркие споры не утихают до сих пор, тем не менее, вызвавший резкий отпор оппозиции закон уже вступил в силу. Седьмая Госдума стала первой, которая «залезла» в интернет и принялась регулировать его. Пакет законов о суверенном Рунете включал в себя поправки в несколько законов – «О связи», «Об информации» и так далее. Национальные системы трафика и доменов созданы, Роскомнадзор
взял «под колпак» запрещенные сайты, Twitter, Facebook, Google
, YouTube и TikTok обязали согласовывать контент с регуляторами. Под конец работы, 17 июня, депутаты приняли еще одну часть «пакета» – отныне главные гиганты индустрии обязаны иметь свои официальные представительства на территории России. Иначе сервисы будут замедлены вплоть до полного отключения. Что касается внешней политики, то Госдума запомнилась ее ужесточением в контексте отсутствия иллюзий партнерства с Западом. «Последний оплот демократии в мире» принял закон Димы Яковлева
, запрещающий американцам усыновлять детей из российских детдомов. Россия также вышла из договора по открытому небу. Кроме того, жестко «прищемили» оппозицию, радикализовав участие в митингах. Любые призывы к выходам на улицу Госдума ужесточила вплоть до подстрекательства к терроризму, оппозиционные организации приравняны к радикалам, и их члены могут получить реальные уголовные сроки. Госдума седьмого созыва была решительной и жесткой, в соответствии с вызовами времени. Однако мнения россиян о новой законодательной реальности, естественно, полярны – одни считают все действия властей чертами тоталитаризма и глобального контроля, другие же поддерживают – ибо Запад, по их мнению, строит козни и мешает процветать.