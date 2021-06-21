В России построят новый завод СПГ

"Приступить к строительно-монтажным работам завода по сжижению природного газа планируется в 2022 году. В целом потребуется два года на его строительство. Мощность завода — 1500 кг в час", — сообщает правительство Амурской области.
"Фактически он открывает новые для Амурской области рынки автономной СПГ-газификации и газомоторного топлива. Это позволит в перспективе обеспечить газом территории, где не всегда можно проложить трубы. Кроме того, СПГ – это самый экологичный вид топлива по сравнению с традиционными", — приводятся в сообщении слова губернатора.