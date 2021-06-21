В России построят новый завод СПГ

Приступить к строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) планируют в Приамурье в 2022 году, сообщает правительство региона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Губернатор Василий Орлов провел расширенное совещание по строительству комплекса по сжижению природного газа и развитию автономной газификации в регионе на его основе.

Со ссылкой на гендиректора ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш уточняется, что компания будет обеспечивать вывоз фракций – пропана, бутана и гелия с Амурского газоперерабатывающего завода. " Газпром гелий сервис" — уполномоченная компания по реализации инвестиционного проекта "Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров", которые будут поступать с Амурского ГПЗ и направляться на экспорт через порты Приморского края.

"Приступить к строительно-монтажным работам завода по сжижению природного газа планируется в 2022 году. В целом потребуется два года на его строительство. Мощность завода — 1500 кг в час", — сообщает правительство Амурской области.

Орлов отметил, что проект очень важен для региона.

"Фактически он открывает новые для Амурской области рынки автономной СПГ-газификации и газомоторного топлива. Это позволит в перспективе обеспечить газом территории, где не всегда можно проложить трубы. Кроме того, СПГ – это самый экологичный вид топлива по сравнению с традиционными", — приводятся в сообщении слова губернатора.