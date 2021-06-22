Латвийский банк пошёл на мировую с Киркоровым по делу о долге в €780 тысяч

Мосгорсуд
утвердил мировое соглашение между российским певцом Филиппом Киркоровым
и латвийским банком ABLV. Кредитная организация хотела взыскать с артиста просроченный долг по ипотеке в размере около 780 000. В 2019 году суд в рамках этого спора постановил продать квартиру Киркорова стоимостью несколько сотен миллионов рублей, но апелляционная инстанция решение отменила. О решении Мосгорсуда сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Производство по делу прекращено. Заседание проходило в закрытом режиме. «Сегодня было закрыто дело Филиппа Киркорова и латвийского банка ABLV, который пытался на нём нажиться, взыскав, помимо суммы кредита, непонятные проценты, пени и прочее. Представители банка долго пытались с нами бороться, но мы убедили суд, что Филипп Бедросович ничего не должен банку, кроме тех денег, которые он занимал», — заявил адвокат Александр Добровинский
, представляющий интересы артиста. По его словам, речь идёт о сумме в 680 000. Таким образом, защите Киркорова удалось договориться с банком ABLV на сумму в 100 000 меньше заявленной. В декабре 2019 года суд в Москве постановил продать квартиру Филиппа Киркорова стоимостью более 193 млн рублей. Причиной стал просроченный долг по ипотеке в размере около 780 000. На тот момент это было 54 млн рублей. Иск к артисту и компании «Филипп Киркоров продакшн» подал латвийский банк ABLV. Добровинский тогда отмечал, что артист выплачивал долг два года, «пока банк не закрылся». В начале 2018 года американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN обвинила ABLV в пособничестве по отмыванию денег и уходу от валютного контроля, а также содействию Северной Корее в реализации её ядерной программы. После этого в феврале 2018 года банк объявил о самоликвидации, а позже его лишили лицензии. Адвокат уточнял в разговоре с агентством, что районный суд частично удовлетворил гражданский иск банка, требовавшего взыскать с Киркорова около 4 млн по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. Добровинский подчёркивал, что юристы до начала судебного разбирательства предлагали банку мировое соглашение, однако истец ответил отказом. В марте 2021 года «Секрет» рассказывал , что Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о взыскании с Филиппа Киркорова 780 000. При этом в феврале Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла исполнительное производство о взыскании с Киркорова почти 70 млн рублей задолженности по кредитным платежам из-за иска ABLV, поданного в 2020 году. Фото: кадр из видео / YouTube-канал Вечерний Ургант Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .