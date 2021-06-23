Провайдеры решили повысить тарифы на домашний интернет

С 1 августа провайдер «Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру»), который входит в тройку крупнейших операторов фиксированной связи России наряду с МТС и «Ростелекомом», повысит тарифы на интернет для организаций. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько корпоративных пользователей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Не все регионы, в которых действует оператор, подпадут под такие изменения. Также и цены не везде вырастут одинаково.

Как сообщили изданию CNews в «Эр-телекоме», стоимость для корпоративных клиентов компании повысится на 4-10%.

Повышение тарифов на интернет обусловлено инфляцией на общероссийском рынке, а также удорожанием сетевого оборудования и комплектующих, заявили в «Эр-телекоме».

Решение поднять тарифы для своих абонентов принял и крупнейший московский интернет-провайдер МГТС. Как пишут «Ведомости», с 1 июля ожидается рост тарифов на 2-9%. По словам представителя компании, плата повысится в среднем на 3%. Это коснется ряда тарифов и пакетных предложений на домашний интернет. Как стало известно, изменение тарифов связано с экономической ситуацией, в том числе с необходимостью инвестировать в расширение пропускной способности сети, повышение скоростей доступа и закупку современного оборудования.

В мае повысил цены провайдер PIN из Санкт-Петербурга – сразу на 15%.

По словам собеседников издания из «Ростелекома», оператор постепенно пересматривает старые тарифы на домашний интернет и платное телевидение, если они перестают соответствовать экономическим реалиям.