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Вход по QR-коду: бизнес приготовился к серьезным потерям

Лера Букина
2 часа назад
В случае введения новых ограничений в ряде регионов России для торговых центров моллы рискуют потерять 80% трафика. Об этом «Известиям» заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Бизнес опасается, что пропускная система по QR-кодам, помимо кафе и ресторанов, может быть введена и для магазинов, фитнес-клубов, а также салонов красоты.
По словам Войцеховского, арендаторы фудкортов потеряют до 90% трафика, если будут участвовать в эксперименте COVID-FREE с введением QR-кодов. Ограничения негативно отразятся на существующей экономической модели «или даже сломают ее окончательно», подчеркнул он.
В бьюти-индустрии указывают на то, что многие мастера снимут апартаменты под свои студии и будут трудиться нелегально.
Обязанность вакцинироваться и сдавать ПЦР-тест для фитнес-клубов может повлечь за собой существенное снижение процента выживаемости клубов, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева. Очень важно «не перегнуть палку» при вводе ограничений, считает она.
В то время как персонал и клиенты клубов будут проходить обязательную вакцинацию, отрасль будет терять деньги, считает президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина.
Как стало известно, летние кафе в Москве до 12 июля можно будет посещать без специальных QR-кодов, которые подтверждают защищенность от COVID-19.
Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, жесткие меры обусловлены тем, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице остается очень сложной, а чтобы массовая вакцинация начала давать результат, «потребуется еще два-три месяца».
Компании,Видео,Ольга Киселева,Олег Войцеховский,Елена Силина,Сергей Собянин,газета "Известия",
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