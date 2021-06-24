Вход по QR-коду: бизнес приготовился к серьезным потерям

В случае введения новых ограничений в ряде регионов России для торговых центров моллы рискуют потерять 80% трафика. Об этом «Известиям» заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский

Бизнес опасается, что пропускная система по QR-кодам, помимо кафе и ресторанов, может быть введена и для магазинов, фитнес-клубов, а также салонов красоты.

По словам Войцеховского, арендаторы фудкортов потеряют до 90% трафика, если будут участвовать в эксперименте COVID-FREE с введением QR-кодов. Ограничения негативно отразятся на существующей экономической модели «или даже сломают ее окончательно», подчеркнул он.

В бьюти-индустрии указывают на то, что многие мастера снимут апартаменты под свои студии и будут трудиться нелегально.

Обязанность вакцинироваться и сдавать ПЦР-тест для фитнес-клубов может повлечь за собой существенное снижение процента выживаемости клубов, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева . Очень важно «не перегнуть палку» при вводе ограничений, считает она.

В то время как персонал и клиенты клубов будут проходить обязательную вакцинацию, отрасль будет терять деньги, считает президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Силина

Как стало известно, летние кафе в Москве до 12 июля можно будет посещать без специальных QR-кодов, которые подтверждают защищенность от COVID-19.