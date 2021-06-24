"Конец сезона": туроператоры об ограничениях на Юге России

Российские туроператоры назвали ограничительные меры в Краснодарском крае концом летнего отдыха, передает РИА «Новости».

Представители туристической отрасли, комментируя заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о допуске на курорты только вакцинированных туристов, выразили опасение, что подобные меры оттолкнут россиян от отдыха внутри страны.

«По сути, это означает конец сезона, и мы фактически дарим туристов российских курортов другим направлениям и подталкиваем их к выезду за рубеж. Очевидно, что подобные меры избыточны, особенно на фоне того, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях», - заявил гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считает, что вслед за Краснодарским краем подобное решение примет Крым, что будет означать закрытие летнего туристического сезона.

«Севастополь уже принял похожее с Краснодаром решение, следующий кандидат - Крым, и на этом точку в истории внутреннего туризма можно будет поставить. Пляжи будут пустыми, и социальная дистанция в августе для отчета властей будет обеспечена», - заявил Ромашкин.

Он отметил, что спрос на курорты Краснодарского Края и Крыма составил 30% и продолжается уже на протяжении двух недель, когда стали вводиться новые ограничения. По словам Ромашкина, туристы ждали, не станет ли хуже, и сегодня их опасения подтвердились.

По прогнозам Ромашкина, в июле от поездок в Краснодарский край откажутся 25-30% туристов, а в августе регион потеряет 80% отдыхающих.

«Мы будем обращаться через отраслевые объединения с просьбами пересмотреть такое решение, потому что за 35 дней все еще может измениться и вряд ли такие "перспективные" решения реализуемы», - заявил гендиректор «Дельфина».