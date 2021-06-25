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Опрос: почти треть работодателей в РФ вернут сотрудников на удаленку из-за эпидситуации

ТАСС
3 часа назад
Почти треть работодателей в России планируют в июле вернуть сотрудников на удаленный формат работы из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.
Почти треть работодателей вернут сотрудников на удаленку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"29% опрошенных работодателей планируют в июле вновь вернуть сотрудников на удаленный формат работы из-за сложной эпидемиологической ситуации. Кроме того, 14% респондентов признались, что в июне в компании были зафиксированы новые заболевшие, 3% рассказали, что компания компенсирует затраты сотрудников на анализ на ковид и 2% предоставляют сотрудникам выходной для вакцинации", - говорится в тексте исследования.
По его данным, 53% работодателей введут удаленный формат до осени, 21% - до зимы. При этом 17% опрошенных признались, что большинство сотрудников так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе два-три раза в неделю.
Отмечается, что больше всего сотрудников, которые снова отправятся работать дистанционно, в финансовом секторе, IT-компаниях, продажах и управлении персоналом.
Исследование проводилось 18-22 июня во всех регионах РФ. В нем приняли участие 2 031 человек.
Компании,ИТАР-ТАСС,
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