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Акционеры "Газпрома" избрали новый совет директоров
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4 часа назад
Акционеры
"Газпрома"
на годовом собрании в пятницу избрали новый состав совета директоров, включив в него главу
Минэнерго РФ
Николая Шульгинова
, говорится в материалах компании.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Таким образом, Шульгинов сменит в совете министра сельского хозяйства
Дмитрия Патрушева
.
Остальные 10 членов сохранили свои места в совете директоров "Газпрома". Среди них вице-премьер РФ
Александр Новак
, министр промышленности и торговли
Денис Мантуров
, председатель правления "Газпрома"
Алексей Миллер
, председатель правления
Газпромбанка
Андрей Акимов
и спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ)
Виктор Зубков
.
Также переизбраны первый заместитель генерального директора "Газпром экспорта", гендиректор "Газпром трейдинга"
Михаил Середа
, зампред правления компании
Виталий Маркелов
и три независимых директора: ректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
Владимир Мау
, председатель ассоциации Kazenergy
Тимур Кулибаев
и ректор РГУ нефти и газа имени Губкина
Виктор Мартынов
.
Компании
,
Михаил Середа
,
Андрей Акимов
,
Владимир Мау
,
Виталий Маркелов
,
Виктор Мартынов
,
Виктор Зубков
,
Тимур Кулибаев
,
Денис Мантуров
,
Дмитрий Патрушев
,
Николай Шульгинов
,
Александр Новак
,
Алексей Миллер
,
РАНХиГС
,
Газпромбанк
,
Газпром
,
Минэнерго
,
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