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Акционеры "Газпрома" избрали новый совет директоров

Праймиещё 2
4 часа назад
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу избрали новый состав совета директоров, включив в него главу Минэнерго РФ Николая Шульгинова, говорится в материалах компании.
Акционеры «Газпрома» избрали новый совет директоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Таким образом, Шульгинов сменит в совете министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
Остальные 10 членов сохранили свои места в совете директоров "Газпрома". Среди них вице-премьер РФ Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков.
Также переизбраны первый заместитель генерального директора "Газпром экспорта", гендиректор "Газпром трейдинга" Михаил Середа, зампред правления компании Виталий Маркелов и три независимых директора: ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау, председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев и ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов.
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