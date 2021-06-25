Продажи туров на Кубань рухнули за сутки

"Аннуляции туров идут и на июль, и на август, но мы пока не считали количество, потому что надеемся на смягчение. Нам несколько турагентов написали, что их клиенты отменили все заявки на август. Да, это пока не репрезентативная картина, конечно, но сам факт говорит уже о многом", — добавила она.
Кондратьев накануне заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) либо документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. И ранее в пятницу власти края заявили, что на данный момент не рассматривают никаких изменений в новые правила для туристов.
АТОР в свою очередь обратилась к властям с предложением разрешить приезжать на отечественные курорты не только с сертификатом о вакцинации, но и с другими документами — например, со справкой о перенесенной болезни.