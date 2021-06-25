"Нафтогаз" придумал маневр для отказа от российского газа

Юрий Витренко. Собственную добычу газа на Украине можно увеличить до 25 миллиардов кубометров в год, этого будет достаточно, чтобы страна стала энергонезависимой, заявил в пятницу глава компании "Нафтогаз Украины"

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Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в марте заявил, что Украина планирует с 2025 года покрывать внутренние потребности в газе собственной добычей

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"Моя личная оценка, что можно увеличить добычу по крайней мере до 25 миллиардов кубов (газа – ред.) в год, общую добычу. При сокращении неэффективного потребления, а мы часто неэффективно потребляем газ, – это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости, то есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах", — сказал глава "Нафтогаза" в эфире телеканала "Украина 24".

В 2019 году добыча газа компанией составила 20,7 миллиарда кубометров, при потреблении всей Украиной 29,8 миллиарда.

В стране с августа заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут самостоятельно выбрать себе поставщика газа. Поставщики продавали газ населению от 6,99 до 10 гривен (0,25–0,35 доллара) за кубометр. С 1 января на Украине подорожал газ, также кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В стране с начала января проходят протестные акции из-за повышения тарифов на газ и электроэнергию.

До того долгие годы цены на газ на Украине регулировал кабинет министров через "Нафтогаз Украины": сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям.

Но с 1 августа газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" больше не должен продавать газ населению через газсбыты. В случае экстренных ситуаций, например, если газсбыт обанкротится или потеряет лицензию, его потребителей будет обеспечивать так называемый "поставщик последней надежды" (ПОН).