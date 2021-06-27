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Центробанк отозвал лицензию у банка из топ-200

Прайм
1 час назад
Центробанк России информировал о решении отозвать лицензию у нижегородского банка "Ассоциация", пишет издание "Бухгалтерия". Об отзыве лицензии сообщается на сайте ЦБ.
Центробанк отозвал лицензию у банка из топ-200
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как утверждает регулятор, лицензия на банковские операции отзывается у финансовой организации с понедельника, 29 июля.
Согласно рейтингу банков, "Ассоциация" была на 170 месте по величине активов в банковской системе России.
Компании,КБ "Ассоциация",Центральный банк России,
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