Минск перенаправит экспорт удобрений в Россию

"Как бы кто не говорил и какие декорации не ставил: демократия, права человека, благо нашего народа, хотя здесь не понятно, что за благо. Но виной всему деньги. Все упирается в борьбу за деньги, - пояснил он в эфире телеканала "Беларусь 1". - Мы значительную часть мирового рынка калийных удобрений держим за счет того, что у нас есть "Беларуськалий".
"Конечно, эти потоки будут направлены туда. Мы активно работаем, чтобы получить [рынки] там, где еще не сертифицированы наши удобрения. Попасть на тот рынок, куда еще не попали, а куда попали - расширить", - добавил Субботин.