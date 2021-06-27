Минск перенаправит экспорт удобрений в Россию

Санкции Запада в отношении экспорта белорусского хлористого калия продиктованы борьбой за мировые рынки удобрений, поэтому Минск перенаправит экспорт этой статьи в другие страны, в том числе Россию и Китай. Об этом сообщил в воскресенье вице-премьер республики Александр Субботин.