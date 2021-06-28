ВТБ направит ЦБ замечания к докладу о регулировании экосистем

ВТБ намерен убедить Банк России не вводить жесткие требования к участникам рынка. Об этом, как сообщает РБК, заявил член правления госбанка Дмитрий Пьянов . Банк направит свои замечания к выпущенному на днях консультативному докладу ЦБ о регулировании экосистем, которые намерены развивать банки. По мнению ряда аналитиков, по банкам с небольшим капиталом это регулирование ударит в первую очередь.

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«Сейчас, пока это такой хайп и нет регулирования, все экосистемное. Куда ни посмотри, все инвестиции экосистемные. Но как только будет регулирование, все тут же будут говорить: «Ой, это не экосистема, это партнерские отношения, это венчур». Чтобы не было арбитража, мы поэтому и стали смотреть шире», — комментировал решение регулятора глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Ранее стало известно, что Центральный банк России предлагает ввести лимит на траты банков на развитие экосистем. Банкам хотят помешать неограниченно вкладываться в так называемые иммобилизованные активы (ИА), не создающие, в отличие от кредитов, требований по возврату денежных средств. Речь, помимо прочего, может идти также об инвестициях в операционные компании, IT-инфраструктуру, программное обеспечение, непрофильное имущество.

Сейчас банки наращивают вложения в ИА, развивая собственные экосистемы, и это в перспективе может негативно сказаться на их финансовой устойчивости и в целом на финансовой стабильности, говорится в докладе. Для регуляции возникающих рисков Центробанк видит несколько путей, однако самым сбалансированным считает введение лимита в 30 процентов от совокупного капитала.