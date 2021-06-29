Дорогой металл: продукты и услуги подорожают

Машиностроители обратились к правительству с просьбой решить вопрос беспрецедентного роста цен на основное сырье для производства своей продукции — металл и металлопрокат. Об этом пишут «Известия».

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Ассоциация «Росспецмаш» направила письмо в адрес вице-премьера Юрия Борисова , в котором сообщила о его подорожании на 56–87% с июля 2020 года.

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В себестоимости продукции сельскохозяйственного, строительно-дорожного, пищевого машиностроения металл оценивается в 20–70%. В письме указано, что в настоящее время наблюдается рост стоимости конечной продукции этих отраслей на 20% и более.

«Такое повышение цен не может не сказаться на стоимости товаров и услуг, производимых с использованием перечисленной техники — сельскохозяйственном сырье, продуктах питания, квадратном метре жилья, километре дороги и так далее, что приведет к значительному росту инфляции в стране», – говорится в обращении.

Компаниям придется повысить цены на технику, если металл не станет дешевле, заявили в ассоциации «Росспецмаш». Это, в свою очередь, повлечет за собой рост цен на сельхозпродукцию, продукты питания и строительство дорог.

Во избежание этого объединение выступило за введение регулирования цен на металлопродукцию в рамках нацпроектов, субсидирование производства металлопродукции для машиностроения, выделение дополнительной суммы в размере 13 млрд рублей на программы стимулирования спроса на спецтехнику, ужесточение ограничения на вывоз лома черных металлов и введение других мер.

Минпромторг и Минфин должны в течение двух недель предложить механизмы субсидирования таких производителей, говорится на сайте кабмина.

Стоимость продовольствия может подняться в будущем, если подорожает техника, заявила председатель совета директора Молочного союза России Людмила Маницкая.

Рост цен на спецтехнику может повлечь за собой ухудшение качества дорог и рост себестоимости их строительства, заявил управляющий партнер «ВекторCтройФинанс» Андрей Колочинский