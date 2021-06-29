Вход по QR-коду: выручка ресторанов в Москве рухнула на 90%

Выручка московских заведений общественного питания рухнула на 50–90% в первый день новых ограничений, связанных с бесковидным режимом. Об этом сообщил «Коммерсантъ», опросив столичных рестораторов. По данным оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусом, QR-коды за три дня получили 2,5 млн человек. Однако участники рынка указали, что большая часть людей оформила цифровой документ не для походов в рестораны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что выручка заведений 28 июня, когда начал действовать бесковидный режим, упала на 80–90%, а у объектов с верандой — в пределах 60%. Опрошенные рестораторы Москвы раскрыли свои показатели:

«Шоколадница» — оборот в кофейнях снизился на 50%.

Ginza Project Moscow (Buono, ChaCha, Sixty, Ulliam's) — выручка упала на 50–95%, в том числе из-за ливня.

Сеть ресторанов «Раковая» — выручка в заведениях без веранд рухнула на 90%.

«Грабли Foodbar» — снижение выручки в пределах 75%.

Кофейни «Пнин» — продажи упали на 50%.

С 28 июня жителям и гостям Москвы для похода в ресторан придётся предъявить на входе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус либо специальный QR-код, если человек вакцинировался или переболел COVID-19. Впрочем, посетителям летних веранд разрешили заходить без QR-кодов, если они вымоют руки, наденут маску и будут соблюдать все меры предосторожности.

28 июня московский оперштаб заявил, что QR-коды за три дня получили примерно 2,5 млн человек. По словам владельца сети «Раковая» Евгения Ничипурука, более половины из них — это туристы, которым код нужен для поездки за рубеж. Кроме того, среди получивших прививку много бюджетников, военных и пожилых, а «это всё не аудитория ресторанного бизнеса», добавил ресторатор.