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Выручка московских заведений рухнула в первый день новых ограничений

Секрет Фирмы
55 минут назад
Выручка московских заведений общественного питания рухнула на 50–90% в первый день новых ограничений, связанных с бесковидным режимом. Об этом сообщил «Коммерсантъ», опросив столичных рестораторов. По данным оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусом, QR-коды за три дня получили 2,5 млн человек. Однако участники рынка указали, что большая часть людей оформила цифровой документ не для походов в рестораны.
Вход по QR-коду: выручка ресторанов в Москве рухнула на 90%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что выручка заведений 28 июня, когда начал действовать бесковидный режим, упала на 80–90%, а у объектов с верандой — в пределах 60%. Опрошенные рестораторы Москвы раскрыли свои показатели:
  • «Шоколадница» — оборот в кофейнях снизился на 50%.
  • Ginza Project Moscow (Buono, ChaCha, Sixty, Ulliam's) — выручка упала на 50–95%, в том числе из-за ливня.
  • Сеть ресторанов «Раковая» — выручка в заведениях без веранд рухнула на 90%.
  • «Грабли Foodbar» — снижение выручки в пределах 75%.
  • Кофейни «Пнин» — продажи упали на 50%.
С 28 июня жителям и гостям Москвы для похода в ресторан придётся предъявить на входе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус либо специальный QR-код, если человек вакцинировался или переболел COVID-19. Впрочем, посетителям летних веранд разрешили заходить без QR-кодов, если они вымоют руки, наденут маску и будут соблюдать все меры предосторожности.
28 июня московский оперштаб заявил, что QR-коды за три дня получили примерно 2,5 млн человек. По словам владельца сети «Раковая» Евгения Ничипурука, более половины из них — это туристы, которым код нужен для поездки за рубеж. Кроме того, среди получивших прививку много бюджетников, военных и пожилых, а «это всё не аудитория ресторанного бизнеса», добавил ресторатор.
Ранее «Секрет» рассказывал, что каждый четвёртый россиянин готов привиться от COVID-19, чтобы ему разрешили ходить в рестораны. Это вторая по популярности причина вакцинироваться.
Компании,Игорь Бухаров,
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