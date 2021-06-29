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ЦБ выбрал 12 банков для тестирования цифрового рубля

ТАССиещё 11
1 час назад
ЦБ РФ сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.
ЦБ протестирует цифровой рубль
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сформирована первая пилотная группа для тестирования цифрового рубля. В группу вошли 12 банков, которые выразили желание участвовать в пилотном проекте и направили соответствующие письма в Банк России", - указано в сообщении.
В ЦБ отмечают, что разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование.
"Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля", - сообщает регулятор.
На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилотного проекта.
Согласно информации, размещенной на сайте ЦБ, в группы в том числе вошли ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Тинькофф", Промсвязьбанк и Газпромбанк.
В октябре 2020 года ЦБ РФ представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России.
Компании,Тинькофф банк,Альфа-банк,Банк ВТБ,Газпромбанк,Промсвязьбанк,Сбербанк России,Центральный банк России,
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