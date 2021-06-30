Бизнес приготовился к возвращению на "удаленку"

В числе самых популярных — инструменты для отслеживания работы сотрудников продающих и обслуживающих структур по количественным параметрам. Далее идет речевая аналитика, которая обеспечивает автоматический контроль за содержанием телефонных переговоров, и средства управления задачами сотрудников контакт-центров, позволяющие давать личные поручения.

Как пояснил глава макрорегиона Урал компании «Манго Телеком» Александр Губа, все инструменты позволяют компаниям повысить вовлеченность персонала в процесс и повысить их дисциплину.

«Безусловно, в первую очередь следует развивать самомотивацию, самодисциплину и делать ставку на ответственность работников, но управленцы в любом случае нуждаются в том, чтобы у них перед глазами была объективная сводка, дающая объективную базу для принятия управленческих решений», — пояснил Александр Губа.