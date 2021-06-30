«Громадная угроза»: банкам предрекли банкротства

Ассоциация банков России согласна с таким мнением, заявил вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков. Также она видит в них «громадную угрозу», отметил он.

Американский закон, скорее, ориентируется на Китай, а не на Россию, заявил автор заключения и специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин. Вашингтон обеспокоен финансированием КНДР через китайские банки в обход американских санкций. Гландин считает, что в теории эти требования могут быть ориентированы и на Россию.