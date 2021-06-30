«Громадная угроза»: банкам предрекли банкротства

Российским банкам грозит блокировка счетов, потеря ликвидности, банкротство, отзыв лицензий и нарушение банковской и гостайны в связи с действиями нового законодательства США, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом пишет РБК со ссылкой на заключение сотрудников юридического факультета МГУ Елизаветы Лаутс и Сергея Гландина, подготовленного по заказу Ассоциации банков России.
Американский закон, скорее, ориентируется на Китай, а не на Россию, заявил автор заключения и специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин. Вашингтон обеспокоен финансированием КНДР через китайские банки в обход американских санкций. Гландин считает, что в теории эти требования могут быть ориентированы и на Россию.
«Но даже в отношении китайских банков, как показывает судебная практика, запросы из США направлялись не более четырех раз в год, три из которых остались без ответа. В отношении России этот показатель может быть еще меньше», – заявил Гландин.
По его мнению, принятие зеркального закона в отношении американских банков является единственным выходом из ситуации.
Россияне за 2020 год сняли с банковских счетов более 28 миллиардов долларов иностранной валюты наличными, что на 21 процент больше, чем в 2019-м, следует из статистики Центробанка.