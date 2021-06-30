Путин заявил о необходимости перевода офисов крупных компаний в Сибирь

Офисы некоторых крупнейших компаний России можно перевести в Сибирь. Об этом сегодня в ходе Прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

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Следует заметить, что инициативы о переводе из Москвы в регионы, в частности, в Сибирь, головных офисов ряда компаний, в первую очередь, с госучастием – таких как «Газпром», «Роснефть», «Росэнергоатом» и «Роснано», ведутся уже несколько лет. При этом отмечается, что этот перевод должен осуществляться в регионы, где предприятия ведут деятельность, что послужит для них толчком к дополнительному развитию.

Подчеркнем, что Владимир Путин и ранее поддерживал эту идею, но замечал, что столица имеет свои инвестиционные планы и недопустимо резко отделять Москву от крупных инвестиционных потоков. При этом он подчеркивал, что следует двигаться в этом направлении.

Отметим, что большинство вопросов, поступающих в 2021 году на Прямую линию с главой государства, касаются проблем пандемии. Об этом ранее рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прямая линия Владимира Путина началась сегодня в 12:00, ее онлайн-трансляция проводится в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».