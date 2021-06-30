Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Путин на Прямой линии заявил о необходимости перевода офисов крупных компаний в Сибирь

Анна Безрукова
3 часа назад
Офисы некоторых крупнейших компаний России можно перевести в Сибирь. Об этом сегодня в ходе Прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин заявил о необходимости перевода офисов крупных компаний в Сибирь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Следует заметить, что инициативы о переводе из Москвы в регионы, в частности, в Сибирь, головных офисов ряда компаний, в первую очередь, с госучастием – таких как «Газпром», «Роснефть», «Росэнергоатом» и «Роснано», ведутся уже несколько лет. При этом отмечается, что этот перевод должен осуществляться в регионы, где предприятия ведут деятельность, что послужит для них толчком к дополнительному развитию.
Подчеркнем, что Владимир Путин и ранее поддерживал эту идею, но замечал, что столица имеет свои инвестиционные планы и недопустимо резко отделять Москву от крупных инвестиционных потоков. При этом он подчеркивал, что следует двигаться в этом направлении.
Отметим, что большинство вопросов, поступающих в 2021 году на Прямую линию с главой государства, касаются проблем пандемии. Об этом ранее рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Прямая линия Владимира Путина началась сегодня в 12:00, ее онлайн-трансляция проводится в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Задать вопрос президенту можно до окончания «Прямой линии» (посредством мобильного приложения «Москва - Путину», сайта программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС и ММС-сообщений на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).
Компании,Видео,Владимир Путин,Роснано,Росэнергоатом,Роснефть,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители