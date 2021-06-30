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В России готовят новый налоговый режим для малого бизнеса

Секрет Фирмыиещё 1
2 часа назад
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала прорабатывать концепцию нового налогового режима для малого бизнеса. Небольшим предприятиям планируется максимально упростить подсчёт налогов. О ведении учёта и ежегодной сдаче деклараций можно будет забыть, а считать налоги будет сама ФНС. Идею уже начали обсуждать с бизнес-сообществом.
Для малого бизнеса готовят новый налоговый режим
Фото: ТАССТАСС
Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с планами ведомства. Сейчас ФНС совместно с банками анонимно опрашивает предпринимателей, чтобы понять, будет ли востребован в бизнес-среде новый режим.
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В разрабатываемой концепции предусмотрены следующие условия:
  • малый бизнес могут освободить от уплаты страховых взносов за себя (для ИП) и сотрудников за счёт увеличения ставки налога на деятельность на 4 процентных пункта;
  • ФНС сможет получать информацию об операциях по расчётному счёту предпринимателей напрямую от банка и самостоятельно рассчитывать их налоговые обязательства — налогоплательщикам остаётся лишь оплатить выставленный счёт;
  • налоговый период будет равен одному месяцу;
  • к расходам отнесут только операции с использованием безналичного расчёта или зафиксированные контрольно-кассовой техникой;
  • зарплата сотрудникам должна выплачиваться только через банк, который будет выступать налоговым агентом по исчислению и уплате НДФЛ;
  • от бухгалтерского и налогового учёта, а также подачи отчётности по упрощённой схеме налогообложения, НДФЛ и страховым взносам малый бизнес освобождается.
В ФНС считают, что такие изменения сократят непроизводственные издержки для бизнеса, сейчас вынужденного самостоятельно вести учёт и сдавать декларации.
Сэкономленные средства можно будет направить на развитие. Все технические средства для внедрения в систему и расчёта налогов у ФНС уже есть.
Концепцию ещё предстоит обсудить со всеми заинтересованными участниками и оформить в законопроект. Как подчеркнули в налоговой службе, конечное решение будут принимать компетентные органы законодательной власти.
Сейчас малый и микробизнес уже пользуется некоторыми послаблениями в налоговом учёте. Например, индивидуальные предприниматели, работающие по патентной системе, и так освобождены от налоговой и бухгалтерской отчётности, а упрощённая система налогообложения для ИП и юрлиц подразумевает отсутствие бухучёта.
Компании,Федеральная налоговая служба,РБК,
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