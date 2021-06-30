Названы условия появления завышенных ставок для МСП и граждан

«Банки не грешат, а гордятся тем, что у них завышенные процентные ставки. Сейчас сложно взять кредит для строительства чего-либо. Для самих банков выдавать кредит для реального сектора опасно в существующих реалиях. Этот кредит для самих банков слишком дорогой. В любой момент Банк России может сказать: "Знаете, ваш партнер ненадежный, и вы должны создать резервы в 100 процентов суммы выданного ему кредита". Ровно таким образом было уничтожено много банков. Поэтому многие банки стараются просто кредиты не давать. С другой стороны, есть массовая практика, когда банк дает кредит под залог имущества. И ему выгодно, чтобы кредит не вернули», — подчеркнул эксперт.