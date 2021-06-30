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Названы условия появления завышенных ставок для МСП и граждан

Lenta.ru
58 минут назад
Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» пообщался с бизнесменом, который пытается взять кредит. Предприниматель указал, что банки, в которые он подавал заявки, выставляют процентные ставки от 18 процентов годовых, предлагают сроки кредитования до трех лет, а также требуют залоговое обеспечение. Экономист Михаил Делягин рассказал «Ленте.ру», откуда берутся такие ставки.
Названы условия появления завышенных ставок для МСП и граждан
Фото:  пресс-служба президента РФ/ТАСС пресс-служба президента РФ/ТАСС
«Банки не грешат, а гордятся тем, что у них завышенные процентные ставки. Сейчас сложно взять кредит для строительства чего-либо. Для самих банков выдавать кредит для реального сектора опасно в существующих реалиях. Этот кредит для самих банков слишком дорогой. В любой момент Банк России может сказать: "Знаете, ваш партнер ненадежный, и вы должны создать резервы в 100 процентов суммы выданного ему кредита". Ровно таким образом было уничтожено много банков. Поэтому многие банки стараются просто кредиты не давать. С другой стороны, есть массовая практика, когда банк дает кредит под залог имущества. И ему выгодно, чтобы кредит не вернули», — подчеркнул эксперт.
Михаил Делягин также подтвердил, что имеет место быть такая недобросовестная практика и для частных клиентов, при которой кредитные учреждения «зарабатывают» через заключение договора одновременно с дополнительным соглашением, пересматривающим его условия. Отметим, что при этом ограничения полной стоимости кредита распространяется только на ставку в договоре, а в дополнительном соглашении она ничем не ограничивается.
«Есть также ситуация, что из-за дополнительных соглашений выходит завышенная стоимость кредита», — отметил эксперт.
Напомним, «Прямая линия» президента России прошла 30 июня.
Компании,Михаил Делягин,Владимир Путин,Центральный банк России,Lenta.ru,
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