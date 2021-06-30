Названы условия появления завышенных ставок для МСП и граждан

Михаил Делягин также подтвердил, что имеет место быть такая недобросовестная практика и для частных клиентов, при которой кредитные учреждения «зарабатывают» через заключение договора одновременно с дополнительным соглашением, пересматривающим его условия. Отметим, что при этом ограничения полной стоимости кредита распространяется только на ставку в договоре, а в дополнительном соглашении она ничем не ограничивается.