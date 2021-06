Напомним, в марте Суэцкий канал оказался заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Given. Глава управления канала Усама Рабиа заявлял, что инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.