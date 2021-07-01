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Центробанк свернул часть коронавирусных послаблений

Говорит Москва
3 часа назад
Они были приняты во время пандемии для поддержки кредитных организаций.
Центробанк свернул часть коронавирусных послаблений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
К сегодняшнему дню банки должны в полном объёме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным россиянам и небольшому бизнесу и реструктурированным из-за эпидемии.
Постепенно сворачивать меры регулятор начал осенью 2020 года. Так, несколько раз продлевалась рекомендация кредиторам реструктуризировать ссуды россиян и малого и среднего бизнеса, финансовое положение которых ухудшилось вследствие пандемии, а также не начислять им штрафы за просрочки. При этом на фоне быстрого восстановления экономики ЦБ сначала решил отменить это послабление с июля, но из-за обострения ситуации с коронавирусом в стране вновь продлил его — теперь до 1 октября, пишет РИА Новости.
По данным Банка России, кредитные организации реструктурировали долги россиян на 940,4 миллиарда рублей, задолженность небольшого бизнеса - на 925,3 миллиарда рублей.
Компании,Центральный банк России,РИА Новости,
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