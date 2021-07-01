Центробанк свернул часть коронавирусных послаблений

Они были приняты во время пандемии для поддержки кредитных организаций.

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К сегодняшнему дню банки должны в полном объёме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным россиянам и небольшому бизнесу и реструктурированным из-за эпидемии.

Постепенно сворачивать меры регулятор начал осенью 2020 года. Так, несколько раз продлевалась рекомендация кредиторам реструктуризировать ссуды россиян и малого и среднего бизнеса, финансовое положение которых ухудшилось вследствие пандемии, а также не начислять им штрафы за просрочки. При этом на фоне быстрого восстановления экономики ЦБ сначала решил отменить это послабление с июля, но из-за обострения ситуации с коронавирусом в стране вновь продлил его — теперь до 1 октября, пишет РИА Новости.