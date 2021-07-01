Сбер закрыл сделку по покупке платформы InSales

Сейчас в компании разрабатывают программное обеспечение для предпринимателей в России, Украине и Казахстане.

Банк планирует дальнейшее развитие платформы и ее интеграцию как с финансовыми продуктами, так и с другими сервисами экосистемы Сбера для юридических лиц.