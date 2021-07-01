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Сбер закрыл сделку по покупке платформы InSales

RB.ru
1 час назад
«Сбер» закрыл сделку по покупке InSales — платформы для управления онлайн-торговлей. Банку принадлежит теперь 80% акций, остальная часть — у трех основателей и топ-менеджеров. Сумма сделки не разглашается.
Сбер закрыл сделку по покупке платформы InSales
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С помощью платформы предприниматели могут легко создать интернет-магазин, вывести свой товар на маркетплейсы, организовать продажи в социальных сетях, товарных агрегаторах, мессенджерах, геосервисах, сообщила пресс-служба банка.
Сейчас в компании разрабатывают программное обеспечение для предпринимателей в России, Украине и Казахстане.
Банк планирует дальнейшее развитие платформы и ее интеграцию как с финансовыми продуктами, так и с другими сервисами экосистемы Сбера для юридических лиц.
Компании,Сбербанк России,
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