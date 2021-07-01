«Газпром» начал управлять газовым рынком в Европе

В связи с истощением подземных хранилищ газа (ПХГ) и несостоятельностью энергетической политики Евросоюза «Газпром» стал управлять газовым рынком всей Европы. Об этом «Экономике сегодня» заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

Стоимость газа на европейском рынке к 1 июля достигла рекордной отметки, подчеркнул эксперт. В июне газопроводы «Северный поток – 1» и «Ямал – Европа» ремонтировали. Кроме того, «Газпром» не стал наращивать транзит через газотранспортную систему (ГТС) Украины.

В Азии все еще наблюдается подорожание газа. За этим следует снижение предложения СПГ для европейских потребителей. В итоге стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах достигла 431 долларов за тысячу кубов, в июне цена на сырье повысилась на 31%, а с начала года – на 80%.

Как отметил Фролов, основные поставки российского газа европейским потребителям начнут осуществляться осенью. После этого будут снижены цены, указал он. При этом некоторые европейские ПХГ принадлежат «Газпрому», отмечает специалист.

«В июне все узнали, что в Европе существуют ПХГ, которые якобы должен заполнить «Газпром». Теперь публика с уверенным лицом говорит об этой проблеме, хотя часть европейских ПХГ в реальности принадлежат российской компании», — подчеркнул Фролов.

Нынешняя ситуация с экспортом «Газпрома» увеличивает шансы на существенный объем поставок в Европу в 2021 году - 192-195 млрд кубов газа, заявил он.

Он также назвал рынок ЕС низкомаржинальным для производителей СПГ.

В ЕС часто препятствуют работе российской компании, вводя Третий энергопакет или оказывая давление на «Северный поток-2», но при этом демонстрируют недовольство по поводу недостаточных поставок газа, что свидетельствует о фактическом признании «Газпрома» регулятором рынка газа в Европе, добавил Фролов.