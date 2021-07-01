IKEA протестирует в России новый формат магазинов

Основанная в Швеции нидерландская компания IKEA решила протестировать в РФ новый формат магазинов — площадью от 30 до 75 кв. м, сообщила пресс-служба ретейлера. Россия станет одной из первых стран, где это произойдёт. IKEA рассчитывает, что новые точки продаж улучшат доступность бренда в регионах, где не представлены магазины и студии компании. Ранее стало известно, что Ozon начнёт доставлять товары мебельного ретейлера в российские регионы.

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Открыть около 10 магазинов небольшого формата и расширить географию своего присутствия в России IKEA собирается через несколько месяцев. По словам гендиректора по устойчивому развитию компании в РФ Понтуса Эрнтелла, новые точки продаж станут гибридом онлайн- и офлайн-магазина.

«Они могут располагаться даже в небольших торговых центрах, и для нас это отличная возможность выйти в российские города, где ‘’ИКЕА’’ ещё не представлена и сделать наши товары доступнее для миллионов россиян. Например, мы уже встречались с представителями Удмуртской и Саратовской областей, с которыми в том числе обсуждали варианты развития в их регионах», — отметил Эрнтелл.

В магазинах нового формата сотрудники IKEA помогут клиентам сориентироваться во всём ассортименте бренда и оформить покупку онлайн.

Сразу взять купленные товары из точки продаж не получится — их можно будет забрать в пунктах выдачи, расположенных рядом. Покупатели также смогут оформить возврат, если товар не подойдёт. Компания указала, что дальнейшее развитие нового формата в России будет зависеть от результатов тестового периода. Он продлится до середины 2022 года.

У IKEA есть несколько форматов магазинов, напомнил vc.ru. Это гипермаркеты со средней площадью 26 000–35 000 кв. м, магазины в черте города площадью от 7 000 до 11 000 кв. м, а также студии (около 300 кв. м).