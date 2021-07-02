«Оттягивание смерти»: как сказывается на бизнесе снижение покупательской активности

В Москве наблюдается резкий спад покупательской активности. С начала июня на 3% по сравнению с началом июня, как показывают данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex. Сильнее всего пострадала индустрия развлечений и общепит. Экономисты рассказали «Газете.Ru», что поведение потребителей придет в норму нескоро, а бизнес просит давать вместо кредитов и отсрочек гранты и каникулы по аренде и налогам, чтобы дожить до осени.

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Москва заняла последнее место среди регионов России по индексу деловой и потребительской активности. После введения новых ограничений в столице индекс, рассчитываемый аналитическим проектом Tinkoff CoronaIndex, составил всего 5,2 балла - на 3% ниже, чем в начале месяца (а в этот же день в 2020 году она достигала 5,8 балла). Причем особенно сильно упали траты москвичей на кино - на 26%, книги - 15%, цветы - 14%, салоны красоты — 6%, транспорт — 5%.

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За две недели в ресторанах потратили на 8% меньше, чем в начале июня, а на фастфуд — на 9% меньше. Кроме того, 28-30 июня, когда были введены QR-коды для посещения заведений, оборот предприятий в Москве снизился на 14% (по сравнению с аналогичными днями предшествующей недели).

Траты москвичей после ввода ограничений упали на 28%.

Тинькофф

По данным Тинькофф Кассы, обороты предприятий общепита в Москве и Московской области в интернете (например, заказ на сайте ресторана с доставкой или самовывозом) в начале недели выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (до введения QR-кодов).

Высшей школе экономики считают, что новая волна только поможет закрепить изменения в потребительском поведении граждан, сформированные в пандемийном году. Тогда немалая часть людей перешла почти полностью на покупки в онлайне, и офлайн-ритейл так и не успел полностью восстановиться. К тому же, еще до пандемии около 60% россиян стремились покупать товары по скидкам, а после падения доходов в пандемийный год многие затянули пояса еще туже.

"Хард-дискаунтеры (например, Fix Price) за последний год увеличили свои обороты на 30-35% - это следствие того, что люди очень жестко экономят. Так что история с улучшением потребительского поведения нам в ближайшие годы не грозит", — считает директор Центра развития компетенций в маркетинге Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова.

Как считают в "Опоре России", предложенных властями мер поддержки одной из самых пострадавших отраслей — общепита — недостаточно. После введения QR-кодов власти продлили льготные кредиты (4% в год) и отдельные субсидии для ресторанов и кафе — компенсируются затраты до 1 млн рублей на покупку оборудования, коммунальные платежи, уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса и антикоронавирусные меры.

Кроме того, мэрия предложила перенести на конец года выплату арендной платы тем, кто снимает помещения у города.

"Предложенные властями меры, такие как оттяжка аренды, малоэффективны. Если упала выручка, за счет чего рестораторы будут ее платить? Оттягивание смерти хуже самой смерти. Тут уже нужно не кредитами помогать, а давать либо гранты, либо безвозвратные кредиты на зарплаты, коммуналку и арендную плату", — заявил "Газете.Ru" член Президиума Правления "Опоры России" Алексей Небольсин.

Он напомнил, что по арендной плате отсрочку обещали только городские власти. "Только 5% сидят на аренде у города, а остальные? У федеральных властей — еще 10%, но они даже разговаривать об этом не хотят", - говорит Небольсин.

Частные же владельцы помещений, которые давали скидки и каникулы по аренде во время локдауна, ссылаются на то, что в этот раз никого формально не закрыли, а про падение выручки слышать не хотят. Кроме того, любых мер поддержки оказываются лишены компании, которые уже выросли из категории МСП и имеют оборот более 2 млрд рублей, но при этом еще не доросли до системно значимых для отрасли.

Так, "Теремок", у которого власти Москвы "по сути закрыли около 100 точек на фудкортах, не может получить даже кредит на выплату налогов" — их оборот более 5 млрд, но и у крупного бизнеса от такого сокращения количества точек падение дохода может быть четырехкратным, говорит управляющей сетью Михаил Гончаров

По его словам, в 2020 году они получили реальные меры поддержки, которые позволили хотя бы частично компенсировать понесенные убытки.