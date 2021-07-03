Moet Hennessy остановила поставки шампанского в Россию

Зарубежный производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.

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Об этом информирует РБК со ссылкой на письмо.

Отмечается, что поставки приостанавливаются вследствие поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня.

Поправки уточняют определения и вносят добавочные требования для продукции виноделов. К примеру, исключается использование понятия «шампанское», разрешается использовать его лишь в отношении «российского шампанског о», то есть произ ведённого на территории России.

«И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — отмечается в тексте письма Moet Hennessy.

Но производители шампанского не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка.