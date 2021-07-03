Moet Hennessy остановила поставки шампанского в Россию

Зарубежный производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.
Отмечается, что поставки приостанавливаются вследствие поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня.
Поправки уточняют определения и вносят добавочные требования для продукции виноделов. К примеру, исключается использование понятия «шампанское», разрешается использовать его лишь в отношении «российского шампанского», то есть произ
ведённого на территории России.
«И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — отмечается в тексте письма Moet Hennessy.
Но производители шампанского не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка.
В прошлом году в беседе с «Известиями» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв рассказал
, что система розничной продажи алкоголя в России должна стать более гибкой.