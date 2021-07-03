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РБК: Moet Hennessy остановил поставки шампанского в Россию

RT на русскомиещё 8
1 час назад
Зарубежный производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.
Moet Hennessy остановила поставки шампанского в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом информирует РБК со ссылкой на письмо.
Отмечается, что поставки приостанавливаются вследствие поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня.
Поправки уточняют определения и вносят добавочные требования для продукции виноделов. К примеру, исключается использование понятия «шампанское», разрешается использовать его лишь в отношении «российского шампанского», то есть произведённого на территории России.
«И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — отмечается в тексте письма Moet Hennessy.
Но производители шампанского не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка.
В прошлом году в беседе с «Известиями» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв рассказал, что система розничной продажи алкоголя в России должна стать более гибкой.
Компании,Константин Калачев,Совет Федерации,РБК,газета "Известия",
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