Кабмин отказался поддержать введение налога на роскошь

Согласно документу, налог на роскошь распространяется на владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для машин — от 1% до 5%, для яхт и самолетов — от 3% до 7%.