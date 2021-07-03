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В правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь

Газета.Ru
2 часа назад
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога на роскошь. Об этом сообщает ТАСС.
Кабмин отказался поддержать введение налога на роскошь
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Согласно документу, налог на роскошь распространяется на владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров стоимостью от 15 млн рублей. В отношении объектов недвижимости предусмотрены налоговые ставки от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для машин — от 1% до 5%, для яхт и самолетов — от 3% до 7%.
Правительственная комиссия напомнила, что данное имущество уже облагается налогами. С 1 января 2014 года применяются повышающие коэффициенты при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей.
Так, в правительстве уверены, что принятие упоминаемого законопроекта приведет к возникновению двойного налогообложения объектов.
В мае член Общественной палаты России Евгений Нифантьев заявил, что «налог на богатых» необходимо увеличить до 18%.
Компании,Общественная палата России,Правительство РФ,
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