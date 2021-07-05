Сербия и Венгрия соединили "Турецкий поток" в обход Украины

Сербский участок газопровода «Турецкий поток» состыкован с ГТС Венгрии, соединение произвели на границе двух стран, сообщает «Радио Sputnik».

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По словам директора госпредприятия «Србиягаз» Душана Баятовича, 4 июля «была поставлена точка» в многолетней большой работе, и Сербия решила вопрос газоснабжения не только через Украину.