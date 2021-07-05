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Сербия и Венгрия соединили "Турецкий поток" в обход Украины

Газета.Ru
2 часа назад
Сербский участок газопровода «Турецкий поток» состыкован с ГТС Венгрии, соединение произвели на границе двух стран, сообщает «Радио Sputnik».
Сербия и Венгрия соединили "Турецкий поток" в обход Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам директора госпредприятия «Србиягаз» Душана Баятовича, 4 июля «была поставлена точка» в многолетней большой работе, и Сербия решила вопрос газоснабжения не только через Украину.
Ранее он предположил, что первые поставки российского газа в Венгрию и далее в Европу ожидаются с 1 октября. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся 1 января.
Компании,Газпром,
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