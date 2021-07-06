Продажи российских аптек упали на рекордные 15%

Продажи российских аптечных сетей по итогам пяти месяцев 2021 года рухнули на 14,9% в натуральном выражении — до 2,25 млрд единиц товаров, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group. Это рекордное падение минимум с 2017 года — более ранних данных нет. Статистика учитывает не только лекарства, но и другую продукцию: биологически активные добавки, витамины, косметику, медицинские изделия и т. д.

В денежном выражении продажи у отечественных аптечных сетей за отчётный период тоже сократились. Показатель снизился на 2,8% — до 578,2 млрд рублей. При этом последние четыре года этот рынок рос.

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Лекарства занимают основную долю в продажах сетей: 84% в натуральном выражении и 83,1% в денежном. Реализация именно этой категории товаров у аптек упала больше всего — на 15,5%, до 1,9 млрд упаковок и на 3,2%, до 467,1 млрд рублей. Продажи остальной продукции снизились до 361,3 млн единиц товаров (–11,4%) и до 95,1 млрд рублей (–0,8%).

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что покупательная способность граждан продолжает снижаться. Он также указал, что на продажах лекарств сказывается снижение уровня сезонных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. По словам эксперта, падение продаж в традиционной рознице продлится как минимум до конца года.

Опрошенные «Ведомостями» представители аптечных сетей подтвердили данные DSM Group. Гендиректор «36,6» Александр Кузин не привёл конкретных сведений, но отметил, что продажи за первые пять месяцев 2021 года в натуральном выражении действительно рекордно сократились. Он связал это с трендом, который наметился в последний год: россияне всё чаще стараются вместо большого числа дешёвых лекарств покупать одно-два более современных и эффективных. Топ-менеджер также указал на активный рост онлайн-продаж.