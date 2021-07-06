Российские поставщики продуктов и ретейлеры заявили о невозможности привить 60% сотрудников в отведённые властями Москвы сроки. Представители отрасли попросили столичную мэрию отложить крайний срок обязательной вакцинации хотя бы на месяц. Сейчас доля привитых в некоторых компаниях не превышает 17%. Участники рынка также опасаются нехватки вакцин.

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации «Русбренд» (представляет Nesle, Unilever, Procter&Gamble, Coca Cola и другие международные бренды) мэру Москвы Сергею Собянину. Организация указала, что запись на вакцинацию растянулась уже до августа, тогда как количество доступных вакцин «заметно сокращается».

По данным клиники H-Clinic, в конце июня столичный департамент здравоохранения перестал отгружать вакцину частным клиникам, в результате чего им пришлось приостановить запись на вакцинацию. В некоторых медучреждениях срок ожидания прививки вырос до трёх недель, а к прививочным пунктам растянулись очереди. В итоге планы компаний на выездную вакцинацию для сотрудников также пришлось отложить.

Тем временем, согласно указу Собянина, привиться хотя бы первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом работники из сферы услуг должны до 15 июля. «Русбренд» сообщил, что поставщики и продуктовые ретейлеры не успевают привить достаточное количество своих сотрудников до предписанного срока и попросил продлить его хотя бы до 15 августа. Таким образом крайний срок для укола вторым компонентом тоже сдвинется на месяц, до 15 сентября.

В качестве альтернативы «Русбренд» предложил до 15 августа не наказывать компании, которые не успеют выполнить требования мэрии. Сейчас за неисполнение распоряжения мэра и санитарного врача Москвы работодателям грозит штраф до 1 млн рублей (50 000 рублей для ИП) или приостановка деятельности на три месяца. В оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки закрытие организации на 90 суток — более предпочтительный вариант.

В PepsiCo также отметили, что столичной мэрии по силам самой организовать выездные бригады на крупные промышленные объекты, чтобы ускорить процесс. Компании «Яндекс Go» и Delivery Club указали на необходимость открытия новых пунктов вакцинации для иностранных граждан: по их мнению, действующих в Москве двух центров явно недостаточно для заявленных быстрых темпов.

Тем временем доля вакцинированных в некоторых компаниях потребительского сектора не превышает 17%, сообщил «Коммерсанту» один из производителей. В отдельных торговых точках, например, во многих магазинах сети «Лента», количество вакцинированных уже приближается к 60%. О более чем 50% привитых также сообщили в сетях кафе «Шоколадница» и Prime.

В то же время крупные промышленные компании России решительно взяли курс за защиту своих сотрудников от коронавируса. Темпы вакцинации на таких предприятиях оказались выше, чем в среднем по стране: отдельные работодатели уже доложили о 80–90% сотрудников с иммунитетом.