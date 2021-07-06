ФАС согласовала сделку по покупке «Лентой» сети Billa

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Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке "Лентой" сети магазинов Billa. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

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"После объединения ретейлеров их доля на рынке продовольственных товаров не превысит порог, разрешенный Законом о торговле. Объединенная сеть не будет занимать доминирующее положение на товарных рынках и злоупотреблять этим положением, в том числе устанавливать монопольно высокие цены", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее "Лента" сообщила, что достигла соглашения о покупке сети супермаркетов Billa. Цена сделки составит 215 миллионов евро.

Компания планирует получить контроль над 161 супермаркетом Billa. Все магазины перейдут под бренд "Ленты".