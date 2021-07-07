В Россию вернулись горящие путевки

Благодаря жёсткой конкуренции среди туроператоров и нестабильности в сфере авиаперевозок в России вновь появились горящие путёвки. Они практически пропали с рынка ещё в 2017 году. После того как Россия возобновила авиасообщение с Турцией, скидки на туры в эту страну с вылетом на ближайшие даты сейчас достигают 40%, а средние цены снижаются. Подогрела спрос плохая погода в Краснодарском крае и массовая изоляция россиян на Кубе.

Фото: ТАСС ТАСС

Как рассказали «Коммерсанту» участники туристического рынка, из-за пандемии россияне стали чаще откладывать покупку туров, и теперь операторам приходится опускать цены. В частности, число бронирований на турецком направлении сократилось на 15%, а средний чек уменьшился со 112 000 до 105 000 рублей. Сейчас самые дешёвые путёвки в Турцию стоят всего 29 000 рублей.

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Кроме того, от поездок на турецкие курорты россиян отталкивает требование об обязательном ПЦР-тестировании непривитых туристов, рассказал изданию представитель сервиса Level.Travel. Многие путешественники отказываются от бронирований из-за новостей об очередях в аэропортах и отелях. Также спрос падает из-за открытия других направлений.

С другой стороны, некоторые обстоятельства, наоборот, подогревают интерес туристов к Турции. В частности, играет роль непогода на Кубани и отмена поездок на Кубу, где ранее российских путешественников изолировали в отелях из-за положительных ПЦР-тестов. При этом россияне утверждают, что на родине они тоже сдавали тесты и они показали отсутствие заражения.

К 2017 году горящие туры фактически пропали с рынка. В Национальной сети туристических агентств не видят в возвращении таких путёвок ничего хорошего для бизнеса. Дело в том, что комиссия за продажу билетов по горящим турам оказывается минимальной и операторам порой приходится работать в убыток.

Российские власти разрешили возобновить полёты в Турцию 18 июня. Первые рейсы отправились в страну спустя четыре дня. Незадолго до этого СМИ писали, что вернуть Турцию российским туристам власти решили из-за переполненности отечественных курортов, которая создавала потенциальную угрозу распространения коронавируса.