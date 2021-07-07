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В Cyber Polygon 2021 примут участие 200 международных компаний из 48 стран

Lenta.ru
16 минут назад
В онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021 примут участие 200 организаций из 48 стран, которые проверят свои навыки в отражении киберугроз. Это будет крупнейший в истории тренинг для корпоративных команд, подключившихся со всех уголков планеты, которые сделают большой шаг в дальнейшем развитии международной коллаборации для повышения глобальной киберустойчивости. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на пресс-конференции, посвященной международному онлайн-тренингу по кибербезопасности Cyber Polygon 2021.
В Cyber Polygon 2021 примут участие 200 международных компаний из 48 стран
Фото:  Cyber Polygon 2021 Cyber Polygon 2021
Среди участников Cyber Polygon 2021 — крупные финансовые и технологические компании, представители государственных учреждений и правоохранительных органов, организации из телекоммуникационного, энергетического и многих других секторов. Команды отработают сценарии реагирования при таргетированной атаке на цепочку поставок в рамках корпоративной экосистемы.
Гостями онлайн-тренинга будут — сооснователь компании Apple и изобретатель Стив Возняк, президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, президент Mastercard Europe Марк Барнетт, заместитель председателя ЦБ России Алексей Заботкин и другие представители глобальных организаций.
Специальными гостями мероприятия станут основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб и председатель правительства России Михаил Мишустин. Также в рамках онлайн-конференции будет установлена прямая связь с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, находящимися на МКС.
Cyber Polygon — международная инициатива компании BI.ZONE и Сбера, которая проходит при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола. Технологический партнер мероприятия — компания IBM. В 2020 году в нем приняло участие 120 команд из 29 стран. Аудитория прямой трансляции достигла 5 миллионов человек из 57 государств.
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