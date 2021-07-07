В Cyber Polygon 2021 примут участие 200 международных компаний из 48 стран

В онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021 примут участие 200 организаций из 48 стран, которые проверят свои навыки в отражении киберугроз. Это будет крупнейший в истории тренинг для корпоративных команд, подключившихся со всех уголков планеты, которые сделают большой шаг в дальнейшем развитии международной коллаборации для повышения глобальной киберустойчивости. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов
, выступая на пресс-конференции, посвященной международному онлайн-тренингу по кибербезопасности Cyber Polygon 2021.