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В России призвали ввести лицензию на пиво

Анна Безрукова
2 часа назад
В России назрела необходимость введения лицензии на продажу пива. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Общественной палаты РФ, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
В России призвали ввести лицензию на пиво
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Пиво — это алкогольный напиток, причем самый продаваемый в России на сегодняшний день. И вообще нет системы лицензирования. То есть, любой может где ему захочется продавать пиво. Для этого разрешительной документации не нужно. Это же не верно. Пивная продукция должна быть лицензирована», — пояснил URA.RU Хамзаев.
По мнению главы «Трезвой России», введение лицензирования на пиво никак не отразится на цене напитка, но производители этой продукции будут пугать потребителей повышением цен.
«Никак не скажется [на ценах], если это все грамотно сделать и переговорить с компаниями, чтобы они прекратили запугивании граждан. Кроме этого, запугивают и табачники. Они прибегают к социальным фобиям с той целью, чтобы заработать больше средств и дать государству меньше денег», — рассказал эксперт.
Хамзаев также выразил уверенность, что с введением лицензирования пиво превратится в качественный продукт.
«При лицензировании пива мы получим только благоприятный эффект. Прежде всего, от собираемости акциза. То есть, это приведет к пополнению бюджета и его дальнейшей трате на социалку: школы, больницы и прочее. Также мы предоставим возможность навести порядок по качеству на этом рынке. И еще мы систематизируем деятельность самого рынка, пивного в том числе», — подытожил активист.
Компании,Султан Хамзаев,Общественная палата России,
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