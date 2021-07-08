В России призвали ввести лицензию на пиво

«Пиво — это алкогольный напиток, причем самый продаваемый в России на сегодняшний день. И вообще нет системы лицензирования. То есть, любой может где ему захочется продавать пиво. Для этого разрешительной документации не нужно. Это же не верно. Пивная продукция должна быть лицензирована», — пояснил URA.RU Хамзаев.
«Никак не скажется [на ценах], если это все грамотно сделать и переговорить с компаниями, чтобы они прекратили запугивании граждан. Кроме этого, запугивают и табачники. Они прибегают к социальным фобиям с той целью, чтобы заработать больше средств и дать государству меньше денег», — рассказал эксперт.
«При лицензировании пива мы получим только благоприятный эффект. Прежде всего, от собираемости акциза. То есть, это приведет к пополнению бюджета и его дальнейшей трате на социалку: школы, больницы и прочее. Также мы предоставим возможность навести порядок по качеству на этом рынке. И еще мы систематизируем деятельность самого рынка, пивного в том числе», — подытожил активист.