Доход Суэцкого канала побил рекорд

"Доходы Суэцкого канала, несмотря на различные вызовы, в последнее время значительно выросли. Статистика судоходства за 2020/2021 финансовый год зафиксировала самый высокий годовой доход в истории канала, который составил 5,84 миллиарда долларов по сравнению с 5,72 миллиардами долларов в течение 2019/2020 финансового года", - приводит слова Рабиа его канцелярия.
"Предоставленные льготы и скидки также сыграли заметную роль в достижении значительного роста транзита судов, перевозящих СПГ, контейнеровозов, судов, перевозящих автомобили, и сухогрузов", - сообщается в заявлении главы администрации канала.