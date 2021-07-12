В России заговорили об ужесточении контроля за одноразовыми электронными сигаретами

Ассоциация «Антиконтрафакт» попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову
усилить контроль за продажей одноразовых электронных средств доставки никотина (ЭСДН). Рынок этих устройств оценивается в 50–100 млн штук, однако подавляющая часть товара может продаваться без уплаты акциза и с нарушениями. Регуляторы уже готовят проект об эксперименте по маркировке одноразовых ЭСДН. Об обращении «Антиконтрафакта» к Поповой узнал «Коммерсант». Организация сообщила, что спрос на одноразовые электронные сигареты растёт, однако рынок отличается непрозрачностью, поскольку устройства не подлежат обязательной сертификации и не включены в систему маркировки. По оценке «Антиконтрафакта», в 2020 году в России продали от 50 млн до 100 млн одноразовых ЭСДН. При этом бюджет получил от их реализации только 285,5 млн рублей, что соответствует 5,7 млн устройств. В организации полагают, что подавляющее большинство одноразовых ЭСДН ввозится в Россию нелегально. Ещё один вариант — их декларируют как изделия, не подлежащие акцизному налогообложению. Кроме того, в ряде случаев на упаковках одноразовых электронных сигарет нет необходимой информации на русском языке. В ассоциации указали, что потребители вводятся в заблуждение относительно состава продукции, концентрация никотина может превышать норматив 20 мг на 1 мл, что несёт риски для здоровья. Источник газеты заявил, что кампания по обелению рынка одноразовых ЭСДН может быть связана с планами крупных табачных компаний начать продажи в России аналогичных устройств. Представитель оператора системы маркировки ЦРПТ подтвердил, что ввести маркировку жидкостей для ЭСДН Минпромторгу
предложили Philip Morris International
(PMI), JTI, BAT и Imperial Tobacco. В регуляторе рассказали газете, что сейчас готовится проект постановления правительства об эксперименте по маркировке, который должен начаться в 2022 году. В него также войдут закрытые курительные системы (по типу Juul и Logic) и одноразовые электронные сигареты. Ранее «Секрет» рассказывал , что власти России задумались о запрете жидкостей для электронных сигарет. Ранее Минздрав
предложил заблокировать продажу классических сигарет с кнопками. Фото: TBEC Review , CC BY 2.0 Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .