«Яндекс» решил делиться со СМИ выручкой

Средства массовой информации, выдержки из сообщений которых будут попадать в подборку, получат часть дохода компании от рекламы.

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Об этом в интервью РБК рассказал глава бизнес-группы «Поиск, рекламные и облачные сервисы» «Яндекса» Андрей Стыскин.

По его словам, компания готова вместе с партнёрами предоставлять новые форматы дайджеста новостей. В настоящее время, отметил Стыскин, свой контент в сервис «Яндекс.Новости» передают больше трёх тысяч представителей СМИ.

«Яндекс» планирует в качестве нового форма — дайджеста — создавать текст про одно событие из отрывков новостей различных СМИ. Предполагается, что читателям не нужно будет переходить по ссылке на первоисточник, он сможет узнать суть непосредственно из дайджеста.