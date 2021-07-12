«Яндекс» решил делиться со СМИ выручкой

Средства массовой информации, выдержки из сообщений которых будут попадать в подборку, получат часть дохода компании от рекламы.
Об этом в интервью РБК рассказал глава бизнес-группы «Поиск, рекламные и облачные сервисы» «Яндекса»
Андрей Стыскин.
По его словам, компания готова вместе с партнёрами предоставлять новые форматы дайджеста новостей. В настоящее время, отметил Стыскин, свой контент в сервис «Яндекс.Новости» передают больше трёх тысяч представителей СМИ.
«Яндекс» планирует в качестве нового форма — дайджеста — создавать текст про одно событие из отрывков новостей различных СМИ. Предполагается, что читателям не нужно будет переходить по ссылке на первоисточник, он сможет узнать суть непосредственно из дайджеста.
Чтобы партнёры были в этом заинтересованы, компания предлагает монетизацию.