Почему бизнесменов из «лондонского списка» не удается вернуть в Россию

Бизнес-омбудсмен Борис Титов больше не будет работать с так называемым «лондонским списком» предпринимателей, на которых в России завели уголовные дела. По словам Титова, Генпрокуратура не может гарантировать, что по возвращении их не арестуют. Тем не менее в будущем работа по возвращению эмигрантов может быть продолжена.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Возвращать на родину предпринимателей из "лондонского списка" пока не будут, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в докладе президенту России Владимиру Путину . По его словам, это связано с позицией Генпрокуратуры России.

Видео дня

"В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключение под стражу", - говорится в докладе (есть у "Газеты.Ru").

В этом же документе указано, что почти 80% опрошенных предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным и полагают, что российское законодательство не предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. 30,3% обращений в адрес бизнес-омбудсмена были связаны с уголовным преследованием.

"Газета.Ru" направила запрос в Генпрокуратуру России с просьбой прокомментировать это заявление, на момент сдачи материала ответа не поступило.

В пресс-службе Бориса Титова подтвердили "Газете.Ru", что работа над "лондонским списком" действительно приостановлена, хотя желающие вернуться в страну есть.

"Дело здесь не в Генпрокуратуре, она как раз весьма лояльна по отношению к бизнесменам. Но результат зависит не только от нее. А добиться обоснованной и согласованной позиции со стороны следствия бывает гораздо сложнее", - уточнил Борис Титов.

Он подчеркнул, что речь идет не о "выторговывании" "благосклонности или оправдания" для предпринимателей: обвиняемым просто нужно не быть под стражей, чтобы аргументированно и без давления объяснить свою позицию до приговора.

"Нужно найти системное решение. Обозначить четкий механизм согласования позиции между всеми ведомствами, которые причастны к процессу. Возможно, межведомственную группу для обсуждения этих вопросов удастся создать на площадке Совета Безопасности Российской Федерации. Надеемся, что это произойдет и работа над "лондонским списком" будет продолжена", - сказал Титов.

Судьба "возвращенцев" складывалась по-разному: так, в отношении двух человек уголовное дело полностью прекратили, пять бизнесменов получили условный срок. При этом, например, в июне 2020 года в страну вернулся бывший гендиректор лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов, которого заподозрили в мошенничестве. Его задержали и арестовали сразу по прилету в Москву. После того, как Борис Титов обратился с этой проблемой к Владимиру Путину, бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.

Андрей Яковлев. В июне этого года его снова задержали, но ходатайство об аресте в итоге не было удовлетворено. По большому счету ничего принципиально не меняется, отметил в беседе с "Газетой.Ru" директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

По его мнению, то, что Борису Титову несколько лет назад удалось уговорить несколько бизнесменов вернуться на родину, было большим достижением. Но инвестиционный климат формируется в первую очередь исходя из того, в каких условиях приходится существовать предпринимателям, которые работают в России, подчеркнул эксперт. А здесь с точки зрения рисков со стороны правоохранительной системы за последние годы для бизнеса ничего принципиально не менялось. При этом Яковлев считает странным ссылаться на то, что Генпрокуратура не готова гарантировать что-либо предпринимателям. Он пояснил, что сотрудники ведомства, прежде чем согласиться не арестовывать бизнесменов "лондонского списка" при их возвращении в Россию, внимательно смотрели их уголовные дела.

"На мой взгляд, это просто означает, что Генпрокуратура – недостаточно влиятельный орган для того, чтобы гарантировать соблюдение другими правоохранительными органами тех обещаний, которые давались предпринимателям из "лондонского списка", - полагает эксперт.

Попытки улучшить деловой климат за счет ограничения силового давления на бизнес были и раньше, напомнил Андрей Яковлев. Например, этим пытался заниматься Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции", созданный в 2011 году по инициативе "Деловой России" . Этот центр создавался как площадка, на которую могут опереться предприниматели, попавшие под необоснованное уголовное преследование. В результате деятельности этого центра несколько десятков предпринимателей освободили из заключения. Но обращений в центр было сотни.

Все "истории успеха" в любом случае опирались на личные обращения Бориса Титова в Верховный суд или к руководителям силовых ведомств, то есть речь шла о ручном управлении, а не системных решениях.

"В конечном счете все упирается в разделение между правоохранительной системой и судебной системой. Когда суды автономны, они могут принимать решения, отличающиеся от того, чего хотят следователи и прокуроры. При этом предприниматели тоже не ангелы, многие уходят от налогов, есть случаи реального мошенничества в отношениях с контрагентами. Но если будет реальная конкуренция сторон, и если суд не будет выступать заведомо на стороне обвинения, то тогда для предпринимателей станут возможны варианты более-менее объективного рассмотрения уголовных дел", - считает Андрей Яковлев.

"Лондонский список" был крайне важен для делового климата, считает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева . По ее словам, он помогал обеспечить соблюдение гарантий для предпринимателей, пока идет разбирательство.

"Ведь отказ от меры пресечения в виде заключения под стражу вовсе не означает оправдание за совершенное преступление. Иная мера пресечения всего лишь не оказывает давление [на человека] на стадии самого следствия, когда человек уверен в своем отсутствии вины и хочет это доказывать, не находясь в условия следственного изолятора ", - сказала эксперт "Газете.Ru".

По словам Авдеевой, гарантии для руководства компаний предусмотрены ч. 1. 1 ст. 108 УПК РФ, но на практике это не всегда работает: правоприменители находят формулировки для того, чтобы не использовать эту норму.

"Это чаще обусловлено все же желанием оказать давление, т.к. мера пресечения в виде домашнего ареста для предпринимателей чаще более чем достаточна с точки зрения обеспечения тайны следствия, создания невозможности для сокрытия от правоохранительных органов и так далее", - рассуждает эксперт.