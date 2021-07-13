«Новые потрясения»: бизнесу предрекли массовое банкротство

Ограничения, введенные для борьбы с пандемией, продолжают наносить удар по бизнесу. Во второй половине текущего года в стране ожидается всплеск банкротств юрлиц, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на международную группу CofacВо.

Фото: ТАСС ТАСС

Прежде всего, под ударом окажутся малые и средние предприятия (МСП).

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Падение оборотов стало драйвером роста кредитного пузыря, который может лопнуть в любой момент. Как заявили сами предприниматели, в общепите обороты уже сократились минимум на 50%. В определенных местах, особенно в заведениях, ориентированных на ночной трафик, можно говорить о падении оборотов на 95%.

Общепит является не единственной отраслью, в которой наблюдаются проблемы. Самый большой рост просрочек платежей у поставщиков - в фармсекторе, указывают специалисты CofacВо. Они отмечают, что объем просроченных обязательств вырос в 3,6 раза по сравнению с первым кварталом 2020-го.

В первом полугодии 2021 года количество корпоративных банкротств увеличилось до 4918, что демонстрирует рост на 9,2% по отношению к такому же периоду 2020 года. Показатель, в свою очередь, меньше на 19,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

С большой долей вероятности количество банкротств среди юридических лиц увеличится за 2021 год на 20–30% относительно показателей 2019 года (12–13 тысяч компаний), полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Он считает самыми «рискованными» такие секторы, как общепит, сфера услуг, туризм. В данный список могут быть включены и некоторые импортеры в связи с ростом расходов на логистику и падением прибыли на фоне девальвации рубля.

«Особенно актуальными сейчас видятся проблемы туристической отрасли и общепита», — указал собеседник издания.

В настоящее время у каждого третьего бизнеса имеется задолженность, в том числе просроченная, перед кредиторами, сообщил директор по стратегическим коммуникациям платформы «Рокет Ворк» Дмитрий Дригайло.

«В такой ситуации без государственной поддержки сектор долго не протянет, и нас ждет новая волна закрытий и банкротств. А вместе с этим — новые потрясения на рынке труда, так как в стране в секторе МСП занято свыше 20% всех трудящихся», — отметил он.