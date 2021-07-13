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Украина поставила России условие по транзиту газа

Lenta.ru
26 минут назад
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что страна видит лишь один вариант «компенсации» за экономические потери от запуска «Северного потока-2». Конкретные условия, предполагающие новый контракт на транзит российского газа, он поставил в интервью местному изданию «Лига».
Украина поставила России условие по транзиту газа
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», — сказал Макогон.
При этом он заявил, что от запуска «Северного потока-2» особенно пострадают страны Восточной Европы, а на Украине газ может подорожать. При отсутствии транзита все объемы нужно будет импортировать физически из Евросоюза, указал Макогон. «Поэтому мы сейчас активно работаем, чтобы создать гарантированные мощности из Польши и Венгрии. Но конечно, основная наша задача как страны — увеличить собственную добычу газа, чтобы снизить зависимость от импорта», — сказал глава «Оператор ГТС Украины».
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый уже заявил, что в компенсацию за «Северный поток-2» Запад должен обеспечить его стране поставки оружия. На денежное возмещение Киеву соглашаться нельзя, считает он.
10 июля стало известно, что Германия и США обсуждают возможность предоставления Украине компенсаций в том случае, если она перестанет быть транзитером газа. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что ее страна намерена поддержать Киев в вопросе сохранения транзитных поставок после запуска газопровода «Северный поток-2». 12 июля сообщалось, что его первая ветка готова, а вторая — почти построена. Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его откладывали несколько раз.
Компании,Валерий Чалый,Ангела Меркель,ЕС,
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