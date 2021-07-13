Украина поставила России условие по транзиту газа

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что страна видит лишь один вариант «компенсации» за экономические потери от запуска «Северного потока-2». Конкретные условия, предполагающие новый контракт на транзит российского газа, он поставил в интервью местному изданию «Лига».