Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Цены на бензин в России поставили третий рекорд подряд

Lenta.ru
4 часа назад
Цены на бензин АИ-92 в России достигли 56 179 рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Цены на бензин в России поставили третий рекорд подряд
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Это стало третьим поставленным рекордом подряд вслед за показателями 13 июля (56 024 рубля за тонну) и 12 июля (55 720 рублей за тонну). Еще один максимум отмечался на прошлой неделе, 8 июля, когда стоимость составляла 55 656 рублей за тонну.
Стоимость бензина АИ-95 14 июля достигла отметки в 59 433 рубля, что близко к рекордам лета 2020 года. Подорожал и дизель, до 52 104 рублей, приблизившись к историческому максимуму июня — 52 686 рублям за тонну.
В начале июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала две компании-нефтетрейдера, чьи действия в 2018 году привели к завышению биржевых котировок нефтепродуктов, в том числе бензина. Штраф компаниям «Солид-товарные рынки» и «А-Ойл» составил более миллиарда рублей.
Компании,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,ФАС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители