Экс-глава Nissan рассказал о побеге из Японии в ящике

Экс-глава Nissan Карлос Гон в интервью журналистам «Би-би-си» впервые раскрыл детали своего побега из Японии в Ливан. Бизнесмен подтвердил одну из расхожих версий, согласно которой он пересёк границу в кофре для звукового оборудования и музыкальных инструментов. Кейс удалось протащить в аэропорту и поместить в частный самолёт. В Японии Гона обвиняли в сокрытии доходов на $80 млн, списании личных убытков и трат из средств Nissan на сумму $16 млн. Бывшему топ-менеджеру грозило 15 лет тюрьмы.

В ноябре 2018-го японские силовики задержали Карлоса Гона, однако позже его выпустили под залог в 1 млрд йен (около $9 млн по курсу в тот период).

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По словам бизнесмена, 29 декабря 2019 года он вышел из своего дома в Токио в шляпе и медицинской маске, которую в Японии часто носят для защиты от пыли. Затем Гон сел на сверхскоростной поезд до Осаки, где в отеле рядом с местным аэропортом его уже ждал кофр для звукового оборудования. В нём предварительно просверлили дырки для поступления воздуха.

По словам Гона, в то время в Японии было особенно много музыкальных концертов, и самым логичным было спрятаться в ящике для аудиотехники.

«Согласно плану, я не мог показывать своё лицо, поэтому меня нужно было где-то спрятать. И единственный способ сделать это – оказаться в ящике, чтобы никто не смог узнать меня», — объяснил беглый предприниматель.

Гона перевозили из отеля в аэропорт Майкл и Питер Тейлоры — бывшие бойцы спецназа США. Они притворились музыкантами. Ближе к ночи предприниматель уже лежал в кофре на борту частного самолёта, ожидая вылета из Японии. Всего же в ящике ему пришлось провести около 30 минут, которые, по словам Гона, «были самыми долгими в жизни».

В 23:00 самолёт вылетел и покинул территорию Японии. В Стамбуле Гон пересел на другой лайнер, а на следующее утро приземлился уже в Бейруте. Так как у Ливана нет договора об экстрадиции с Японией, предприниматель смог остаться в этой ближневосточной стране.

Побег обошёлся Карлосу Гону примерно в $36 млн, ещё $14 млн он заплатил за выход под залог. В феврале 2020 года предприниматель всерьёз задумался об экранизации истории своего бегства из Японии. Для отбора предложений от киностудий он нанял экс-президента компании Walt Disney Майкла Овитца.