Netflix добавит в свою библиотеку компьютерные игры

В Netflix топ-менеджер займёт пост вице-президента по разработке игр. По мнению источников, в ближайшем будущем портал сформирует команду IT-специалистов. До этого Netflix развивал ретроигру по мотивам «Очень странных дел», но её «строила» сторонняя компания.

Ранее NEWS.ru выяснил, во что можно «погонять» на карантине с пользой для себя и без вреда для окружающих. Вспышка COVID-19, казалось, отступила, но кривая заболеваемости летом поползла вверх, и российские власти, особенно в Москве, вновь призвали предприятия перевести часть сотрудников на удалёнку. Но скучать в четырёх стенах в наше время вряд ли получится.