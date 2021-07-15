Netflix добавит в свою библиотеку компьютерные игры

В Netflix топ-менеджер займёт пост вице-президента по разработке игр. По мнению источников, в ближайшем будущем портал сформирует команду IT-специалистов. До этого Netflix развивал ретроигру по мотивам «Очень странных дел», но её «строила» сторонняя компания.
Так Netflix хочет привлечь новых подписчиков и создать конкуренцию Apple
, у которой есть раздел с видеоиграми Apple Arcade. Подобный контент появится в библиотеке Netflix в 2022-м , он войдёт в уже действующие тарифы без дополнительной платы. Но аналитики Bloomberg не отрицают, что из-за этого стоимость услуг сервиса может увеличиться.
Ранее NEWS.ru выяснил, во что можно «погонять» на карантине с пользой для себя и без вреда для окружающих. Вспышка COVID-19, казалось, отступила, но кривая заболеваемости летом поползла вверх, и российские власти, особенно в Москве, вновь призвали предприятия перевести часть сотрудников на удалёнку. Но скучать в четырёх стенах в наше время вряд ли получится.