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Netflix добавит в свою библиотеку компьютерные игры

News.ruиещё 2
1 час назад
Развлекательная компания Netflix нашла новый способ привлечь больше подписчиков. Она собирается создать раздел с компьютерными играми, передаёт портал Bloomberg. Сервис пригласил на работу Майка Верду, некогда вице-президента по AR/VR-контенту Facebook и главу студии Electronic Arts, выпускающей франшизы FIFA, Star Wars и Need for Speed.
Netflix добавит в свою библиотеку компьютерные игры
Фото: ReutersReuters
В Netflix топ-менеджер займёт пост вице-президента по разработке игр. По мнению источников, в ближайшем будущем портал сформирует команду IT-специалистов. До этого Netflix развивал ретроигру по мотивам «Очень странных дел», но её «строила» сторонняя компания.
Так Netflix хочет привлечь новых подписчиков и создать конкуренцию Apple, у которой есть раздел с видеоиграми Apple Arcade. Подобный контент появится в библиотеке Netflix в 2022-м , он войдёт в уже действующие тарифы без дополнительной платы. Но аналитики Bloomberg не отрицают, что из-за этого стоимость услуг сервиса может увеличиться.
Ранее NEWS.ru выяснил, во что можно «погонять» на карантине с пользой для себя и без вреда для окружающих. Вспышка COVID-19, казалось, отступила, но кривая заболеваемости летом поползла вверх, и российские власти, особенно в Москве, вновь призвали предприятия перевести часть сотрудников на удалёнку. Но скучать в четырёх стенах в наше время вряд ли получится.
Компании,Netflix,Apple,Bloomberg,
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