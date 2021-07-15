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ФАС согласовала покупку "Дикси" "Магнитом"

Газета.Ru
36 минут назад
Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") о приобретении торговой сети "Диски" и магазинов "Мегамарт" при условии полного исполнения предписания ФАС, сообщает ТАСС. Слияние сетей пройдет только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не более 25%. Таким образом, 142 магазина "Диски" не будут объединены с торговой сетью "Магнит" в 53 муниципалитетах. Согласно предписанию ФАС, в целях недопущения создания доминирующего положения объединенной сети и защиты конкуренции, в 22 муниципалитетах объединенная доля рынка "Магнита" и "Дикси" должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 года) и не превышать 35%. При этом "Дикси" обязана обеспечить исполнение всех договоров, которые действуют на момент заключения сделки. Компании запрещено создавать дискриминационные условия на рынке, ограничивать доступ производителям и поставщикам на товарный рынок. 18 мая ПАО "Магнит" анонсировал покупку розничной сети "Дикси". Однако ФАС заявила, что не получала ходатайства "Магнита" о покупке "Дикси".
ФАС согласовала покупку "Дикси" "Магнитом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Компании,Дикси,"Магнит",ФАС,ИТАР-ТАСС,
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